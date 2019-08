Liverpool-Chelsea 7-6 d.c.r. (primo tempo 0-1)



Liverpool (4-3-3): Adrian; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (dal 1′ pts Alexander-Arnold), Fabinho, Milner (64′ Wjinaldum); Salah, Oxlade-Chamberlain (46′ Firmino), Manè (dal 12′ pts Origi). All.: Jurgen Klopp.



Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen (85′ Tomori), Emerson; Kante, Jorginho, Kovacic (dal 12′ pts Barkley); Pedro, Giroud (74′ Abraham), Pulisic (74′ Mount). All.: Frank Lampard.



Marcatori: 36′ Giroud (C), 48′ Mané (L), al 5′ pts Mané, al 10′ pts Jorginho (rigore)



Ammoniti: Azpilicueta (C), Henderson (L), Alexander-Arnold (L)



Rigori:

Firmino (L) O

Jorginho (C) O

Fabinho (L) O

Barkley (C) O

Origi (L) O

Mount (C) O

Alexander-Arnold (L) O

Emerson (C) O

Salah (L) O

Abraham (C) X