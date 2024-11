Liverpool, Chiesa non va nemmeno in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di, match valido per la 12esima giornata di Premier League. Fra i Reds, il tecnico Arne Slot deve fare ab meno di Trent Alexander-Arnold, assente a causa di un infortunio muscolare, mentre Alexis Mac Allister e Luis Diaz vanno in panchina. Non va nemmeno in panchina l'ex Juventus Federico Chiesa.Southampton (3-5-2): McCarthy, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens, Fraser, Downes, Lallana, Fernandes, Dibling, Armstrong, Onuachu. Panchina: Lumley, Sugawara, Bree, Manning, Ugochukwu, Aribo, Kamaldeen, Brereton Diaz, Archer. Allenatore: Martin.

Liverpool (4-2-3-1): Kelleher, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Gakpo, Salah, Nunez. A disposizione: Jaros, Endo, Diaz, Mac Allister, Davies, Gomez, Quansah, Morton, Elliott. Allenatore: Slot.