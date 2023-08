Vittoria sul mercato, in attesa del campo. Domenica la prima giornata di Premier League mette di fronte Chelsea e Liverpool, ma la prima sfida della stagione va ai Reds.. Il centrocampista ecuadoriano classe 2001, che da tempo chiedeva la cessione ai Seagulls, vestirà la maglia del Liverpool e non del Chelsea, che. Un colpo sensazionale per uno dei migliori centrocampisti dell'ultima Premier League.Un acquisto da record per il, che non si era mai spinto oltre 75 milioni di sterline per l'acquisto un giocatore (Virgil van Dijk, arrivato nel gennaio 2018 dal Southampton), e per la Premier League:lo scorso gennaio.Con l'arrivo di Caicedoche ha visto partire Jordan Henderson, volato in Arabia Saudita all'Al-Ettifaq di Steven Gerrard, Naby Keita, passato a parametro zero al Werder Brema, James Milner, a zero al Brighton, e Fabinho, diventato un giocatore dell'Al Ittihad di Gedda. Nelle scorse settimane sono arrivati, pagato 60 milioni di sterline dal Lipsia, e, per il quale il Brighton ha trovato l'intesa sulla base di 35 milioni di sterline (più 20 di bonus). Non sarà Red Romeo Lavia: troppi i 55 milioni di euro che il Southampton chiedeva per un 19enne reduce dalla prima stagione in Premier League.