You'll never walk alone. No, dalle parti di Liverpool non è solo un motto, ma un vero e proprio stile di vita. Un inno che risuona per tutto il Merseyside e che si sente forte in queste ore, dopo l'annuncio delle 12 società europee - Liverpool compreso - della Superlega. Tutti i calciatori dei Reds, rappresentati dal capitano Henderson, hanno infatti preso posizione contro la proprietà e le scelte della società, spiegando con un comunicato: "Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione collettiva. Il nostro impegno per questo club e i suoi tifosi è assoluto e incondizionato. Non camminerai mai solo".