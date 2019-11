Liverpool campione d'Inghilterra, Manchester City campione d'Europa. Le regine inglesi sono pronte a scambiarsi il trono secondo quanto riportato da Agipronews. Dopo il successo nello scontro diretto di domenica, si legge in una nota, i Reds si sono portati a +9 sui rivali ai quali nella passata stagione hanno conteso la Premier League fino all'ultima giornata. Sarà l'anno buono per la squadra di Klopp visto che il successo del Liverpool (atteso dal 1990) appare sempre più probabile a 1,45. Per ora i Citizens (due titoli di fila) devono accettare il ruolo di seconda scelta a 3,25. Discorso opposto in Champions, dove Guardiola farà di tutto per tornare a vincere ed è favorito sulla lavagna a 4,00 volte la posta. Il Liverpool ha le sue chance di difendere il titolo, ma a quota 7,50 è di fatto inserito nel gruppo degli inseguitori con Barcellona e Psg. La Juventus è la prima italiana a quota 9,00.