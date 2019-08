Brutte notizie per Jurgen Klopp: nonostante la vittoria in Supercoppa Europea, infatti, il tecnico del Liverpool deve fare i conti con nuovo infortunio, ancora in porta. Dopo il ko di Alisson, anche Tammy Adrian, eroe di Istanbul, è ai box. Lo conferma il tecnico dei Reds, che spiega come - durante la festa post-vittoria - l'invasione in campo di un tifoso ha provocato un piccolo infortunio per il portiere. Le condizioni verranno valutate ora dopo ora in vista del match contro il Southampton.