Match di Champions tra Liverpool e Bayern Monaco questa sera in programma ad Anfield. Due squadre che in passato hanno conquistato il trofeo per cinque volte, entrambe puntano alla sesta vittoria che sulla lavagna di Betaland - si legge in una nota - si gioca a 10.00 per gli inglesi e a 14.00 per i tedeschi. Tuttavia, nonostante gli ottimi risultati di Robert Lewandowski, capocannoniere in carica della Champions con 8 goal e a 5.50 come 1° Marcatore, il Bayern non è favorito né per il passaggio del turno, per cui è stabile a quota 1.80 contro l’1.90 del Liverpool, né per la vittoria del match odierno per il quale è dato a 3.45. I Reds d’altro canto bramano ardentemente la vittoria che per loro, combinata con Under 3.5, si gioca a 3.15 (1 + U 3.5).