Il rapporto tra calcio e green economy è sempre più complicato. Quest'anno sono state molte le polemiche che gli esperti del settore hanno sollevato per il modo in cui i club se ne infischiano della tutela dell'ambiente. I tanti spostamenti inquinanti delle squadre sono finiti nell'occhio del ciclone.



Come racconta As, il Liverpool è volato a Newcastle per la partita di Premier contro la squadra di Howe, poi vinta per 0-2. Il volo è durato appena 33 minuti visto che la distanza in linea d'aria tra le due città è di 196km. E a far sorridere è il fatto che i Reds nel 2022 siano stati premiati come squadra più "verde" della Premier League. Il club si è scusato e ha portato come motivazione della scelta la vicinanza del match contro il Real Madrid.