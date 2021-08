Dal momento in cui la Fifa ha autorizzato la Conmebol ad aumentare a 3 il numero di gare per le prossime due soste al fine da recuperare le due sessioni di qualificazione saltate per l'emergenza covid, e da quando il governo UK fra gli altri ha inasprito i periodi di quarantena per gli stati inseriti in "red list", i club più importanti si sonosottolineandodei giocatori che rischierebbero non solo di non giocare la prima gara al loro rientro ma addirittura, per alcuni stati, di dover saltare tutti i primi 10 giorni per gli obblighi di quarantena.Il primo club a muoversi ufficialmente con le federazioni è statoche potrebbero essere soggetti a quarantena dal governo della Gran Bretagna al momento del loro eventuale ritorno. A renderlo noto è stata la Federazione Egiziana che ha pubblicato una nota in cui spiega che: "Abbiamo ricevuto una lettera dal Liverpool che si scusa per l'impossibilità di liberare Mohamed Salah per unirsi alla squadra nazionale. ​[...] Il Liverpool FC afferma che ha tenuto la stessa posizione anche con un altro gruppo di giocatori stranieri".l e da questi due club si è arrivati alle discussioni aperte direttamente, l'associazione europea dei club presieduta dache si sta attrezzanddo pere quindi nella lista rossa con obbligo di quarantena.A prescindere dai pericoli di quarantenapoiché i voli intercontinentali li riporterebbero in Italia a giornata già iniziata. Il caso più eclatante rischia di essere Napoli-Juventus, verosimilmente anticipata al sabato per gli impegni di Champions dei bianconeri, con ben 7 giocatori, 6 della Juve e 1 del Napoli, assenti perchè di ritorno dal Sudamerica.​Dybala (Juventus) Lautaro Martínez (Inter), Correa (Lazio), Musso (Atalanta), Molina (Udinese), Domínguez (Bologna), Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás González (Fiorentina).Alex Sandro e Danilo (Juve)Vidal (Inter), Pulgar (Fiorentina), Medel (Bologna) e non dovrebbe esserci l'infortunato Sanchez (Inter).Nandez (Cagliari), Godin (Cagliari), Vina (Roma), Bentancur (Juve), Vecino (Inter),Cuadrado (Juve), Ospina (Napoli), Muriel (Atalanta) e non dovrebbe esserci l'infortunato Zapata (Atalanta).