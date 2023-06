Il Liverpool batte il primo colpo del suo percorso di rifacimento del centrocampo e in queste ore ha chiuso il colpo Alexis Mac Allister. I Reds hanno scelto di pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di sterline presente nel suo contratto con il Brighton e nelle prossime ore l'argentino Campione del Mondo in carica svolgerà le visite mediche propedeutiche alla fimra del contratto fino al 30 giugno 2027. Anche la Juve si era interessata al giocatore, ma lo scatto del Liverpool ha chiuso ogni chance per i bianconeri.