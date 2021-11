Il nuovo talento del Wolverhampton, Hee-Chan Hwang, è finito nel mirino di Liverpool e Manchester City. La punta coreana ha avuto un grande impatto sulla Premier mettendo a segno 4 gol in 8 partite ma a soddisfare maggiormente sono le sue prestazioni. I Wolves hanno preso in prestito Hwang questa estate dal Lipsia e, come riporta il Mirror, per anticipare la concorrenza delle due big inglesi vorrebbe riscattare il calciatore, avendo un opzione di acquisto nel prestito.