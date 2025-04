Liverpool, è ufficiale anche il rinnovo di Van Dijk: resterà fino al 2027

Un annuncio che era nell'aria ormai da qualche settimana, quando il club inglese si era convinto ad accelerare le trattative per prolungare fino ai contratti di due delle pedine fondamentali nella trionfale cavalcata in Premier League di questa stagione.Il capitano ha messo nero su bianco sull'accordo per assicurare la sua permanenza nelle successive annate, giunta a quasi sette anni e mezzo dal suo arrivo ad Anfield”, recita il comunicato pubblicato dal Liverpool sul proprio sito ufficiale.Virgil van Dijk indossa la maglia dei Reds dal gennaio 2018, prelevato dal Southampton per circa 85 milioni di euro.Nel corso di questa stagione, nella quale si appresta a vincere per la seconda volta il campionato inglese, è sceso in campo in 44 partite ufficiali, nelle quali ha firmato 4 reti.