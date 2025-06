Liverpool, è ufficiale il supercolpo Wirtz: tutte le cifre dell'acquisto più caro nella storia della Premier League

bonus facili compresi (con la cifra che può salire fino a quota 160)Il nazionale tedesco firma un contratto fino al 2030 da circa 10 milioni di euro a stagione.Dopo settimane di trattative, dopo che il ragazzo e i suoi genitori – che lo assistono da sempre nella gestione della sua carriera e hanno seguito in prima persona le trattative con Manchester City prima e Liverpool poi – hanno espresso la loroSimbolo della stagione da sogno sotto la guida di Xabi Alonso, la 2023/2024, chiusa con la conquista della prima storica Bundesliga, della Coppa di Germania e la finale di Europa League.Nell'ultima annata, il classe 2003 ha disputato 45 partite, totalizzando 16 reti e 15 passaggi decisivi, oltre a risultare come il miglior calciatore della Bundesliga in diverse statistiche offensive.Oltre ad essere l'acquisto più importante di sempre per il Liverpool (di gran lunga davanti a Darwin Nunez e Virgil van Dijk) e della Premier League,Il primo fu comprato nell'estate del 2018 per i 225 milioni di euro della clausola rescissoria che lo legava al Barcellona, il secondo diventò un giocatore del PSG a tutti gli effetti nel 2019 per 180 milioni.