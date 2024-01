Liverpool, ecco il favorito per il dopo Klopp: inseguono 3 italiani

L'addio a fine stagione annunciato da Jurgen Klopp al Liverpool scuote tutto il mondo del calcio. Intanto è già partita la corsa alla sua panchina in vista del 2024/2025. Secondo i Bookmakers di Oddschecker, il favorito a diventare il nuovo allenatore dei Reds è lo spagnolo Xabi Alonso, ex centrocampista del Liverpool e attualmente alla guida del Bayer Leverkusen, primo in classifica nella Bundesliga tedesca.



Dietro di lui ci sono il vice di Klopp, Pep Lijnders e l'inglese Steven Gerrard, tecnico dell'Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Seguono a ruota l'italiano Roberto De Zerbi (Brighton), il tedesco Julian Nagelsmann (ct della Germania), il greco Ange Postecoglu (Tottenham), lo spagnolo Luis Enrique (PSG), Luciano Spaletti (ct dell'Italia), l'argentino Diego Simeone (Atletico Madrid) e l'italiano Antonio Conte.