Steven Gerrard, al suo terzo anno sulla panchina di Ibrox, sta guidando i Rangers in una stagione da favola. Dopo aver conquistato gli ottavi di Europa League per la seconda edizione consecutiva, ieri i Gers hanno battuto per 3-0 il St. Mirren, assicurandosi aritmeticamente la vittoria del campionato con sei giornate d’anticipo, dieci anni dopo l’ultima volta e a nove anni dal fallimento.



I successi ottenuti con la squadra di Glasgow hanno attirato l’attenzione della dirigenza del Liverpool, che, secondo il Daily Mirror, sta pensando di puntare proprio sull’ex capitano dei Reds in caso di addio di Klopp. Il tedesco, infatti, sempre secondo la testata inglese, sta valutando la possibilità di dire di sì ad un eventuale proposta della federazione tedesca, che lo ha individuato come l’ideale successore di Joachim Löw.