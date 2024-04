Liverpool, Elliott: 'Coppa per Klopp, ma siamo delusi. Non voglio essere il giocatore che entra...'

l classe 2003 pronto ad affrontare l’Atalanta nella linea a tre di centrocampo, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League. “Siamo delusi dopo il pari con lo United, ma la cosa più bella del calcio è pensare gara per gara e concentrarsi solo su questa. Vincere il trofeo sarebbe importante, col fatto che andrà via a fine stagione sarà il miglior biglietto d’addio, dobbiamo assicurarci che succeda, vogliamo dargli il meglio”.TITOLARE- “Vedo dove posso far male, migliorare, concentrarmi ma vorrei partire dall’inizio, essere quello che esce e non quello che entra. Non sono più un ragazzino, sto crescendo in fretta, voglio responsabilità anche se devo essere paziente voglio cogliere le opportunità. Possono variare ogni volta le cose, dipende da ogni allenamento se mi chiama, non voglio sembrare egoista o schizzinoso, sono tutti talentuosi. La preparazione è la stessa, campionato o Coppe, come andare a scuola, sbisogna essere empre concentrati, domani ci sarà una squadra forte”.

ATALANTA- “Sono una squadra votata all’attacco, hanno segnato molti gol, dobbiamo difendere bene senza fornire opportunità altrimenti le sfruttano, dobbiamo fare bene il nostro lavoro”.ANFIELD- “I nostri tifosi sono fantastici, vanno in tutto il mondo per guardarci, il nostro inno dà una sensazione meravigliosa, Anfield è unico e speciale, sono sicuro che non faranno mancare il loro supporto domani”.EUROPEO- Europeo? La mia priorità è il Liverpool, poi non so cosa succederà, magari con gli Under 21, succederà solo se gioco bene”.