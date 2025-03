Liverpool-Everton: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Sfida affascinante nella 30esima giornata diAd Anfield è tutto pronto per il derby del Merseyside nel turno infrasettimanale di campionato, una sfida che mette di fronte squadre con situazioni nettamente diverse.I Reds di Arne Slot guidano la classifica con 70 punti e si avvicinano sempre più alla conquista del titolo. I Toffees di David Moyes di punti ne hanno 34 e sono bloccati nella seconda metà della classifica.Tutte le informazioni su Liverpool-Everton:

: Liverpool-Everton: mercoledì 2 aprile 2025: 21.00: Sky Sport Calcio (202): Sky Go, NOW: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jota, Diaz.. Slot.: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Alcaraz, Doucouré, Harrison; Beto.. Moyes.- La sfida tra Liverpool ed Everton sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202).

- Liverpool-Everton sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come pc, smartphone, tablet, notebook e computer: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go; l'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.