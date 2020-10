L'ottima prestazione fornita ieri contro l'Ajax potrebbe aver convinto il Liverpool a puntare su di lui per la sostituzione di Van Dijk, costretto a un lungo stop dopo la rottura del crociato del ginocchio in occasione del derby con l'Everton. Parliamo del brasiliano Fabinho, reinventato con ottimi risultati come difensore centrale: un'evoluzione che potrebbe rimandare alla prossima estate l'assalto di Klopp a Koulibaly del Napoli e Skriniar dell'Inter, indicati come possibili obiettivi di mercato per gennaio.