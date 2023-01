Jude Bellingham è conteso da Liverpool e Real Madrid. Il giocatore del Borussia Dortmund però ha un estimatore eccezionale, Steven Gerrard. L'ex capitano ha detto a BT Sport: 'Deve essere un nostro obiettivo. Io sono un suo grande tifoso e al Liverpool manca un numero otto come lui, che muove il gioco, entra in area e fa gol. Bellingham soddisfa tutti i requisiti, sarebbe un grande rinforzo. Tutto quello che Bellingham deve fare è farmi sapere quali sono i suoi progetti. Volo subito a Dortmund, lo porto a cena e poi lo riporto in Inghilterra".