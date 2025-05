Liverpool, giorni chiave per il futuro di Chiesa: due club italiani alla finestra

Redazione Calciomercato

riceverà la medaglia per il titolo vinto con il Liverpool grazie all'ingresso in campo nell'ultimo turno di campionato nella sconfitta sul campo del Chelsea. Fino ad oggi Chiesa era fermo a quota 4 presenze, tra l'altro tutte dalla panchina e con non più di 18 minuti passati in campo. Con il quinto gettone l'ex Juventus evita la beffa prevista dal regolamento della Premier League.Un costo irrisorio per un 27enne che negli anni passati è stato forse quello che, in prospettiva, doveva essere il miglior azzurro in circolazione. Ma Federico Chiesa ha pagato la concorrenza di tanti campioni nel miglior momento della carriera oltre aEcco perché c'è aria di separazione al termine della stagione, nei prossimi giorni

Chiesa è molto combattuto: da una parte, in pinea linea con il carattere ambizioso, vorrebbe riscattare questa stagione molto deludente con il Liverpool ma dall'altro è forte il desiderio di tornare protagonista in un progetto fatto su misura per lui. L'ex Juventus, a 27 anni, è nel pieno della sua carriera e ogni anno perso pesa due volte.