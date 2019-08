Bruttte notizie per il Liverpool di Jurgen Klopp: nella sfida di venerdì vinta 4-1 contro il Norwich all'esordio in Premier League, infatti, Alisson si è accasciato a terra dolorante dopo un rinvio dal fondo. Dopo alcuni esami a Melwood, l'ex Roma ha riscontrato uno strappo al polpaccio che lo terrà lontano dai campi per circa 8 settimane. Il brasiliano salterà sicuramente la Supercoppa europea contro il Chelsea, le sfide in campionato contro Arsenal, Burnely, Newcastle e Southampton e probabilmente anche le prime sfide in Champions League.