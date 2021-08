Il Daily Mirror fa il punto sul mercato del Liverpool, ponendo l'accento sui giocatori ritenuti cedibili da Klopp. La presenza in rosa di Shaqiri, Origi, Karius, Phillips, Davies e Ojo rappresenta un ostacolo per i reds, che devono vendere questi elementi prima di poter effettuare altri innesti. Lo svizzero interessa in Italia, mentre i due attaccanti e i due difensori hanno mercato nel Regno Unito. Per il portiere, protagonista in negativo della finale di Champions League nel 2018, non sono stati registrati interessamenti.