Il Liverpool continua a temere per la possibile partenza di Mohamed Salah, accostato alla formazione saudita dell'Al-Ittihad. Secondo A Bola, per sostituirlo i Reds possono andare su Joao Felix, in uscita dall'Atletico Madrid. Altri nomi sono Ryan Gravenberch del Bayern Monaco o Cheick Doucoure del Crystal Palace.