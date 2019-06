Come riporta Teamtalk, il Liverpool ha ricevuto l’autorizzazione del Barcellona a trattare con Ousmane Dembélé. Il giocatore classe 1997, nonostante abbia trascorso una stagione turbolenta a causa del suo stile di vita sopra le righe, non difetta in talento e Jurgen Klopp lo vede bene all'interno del proprio scacchiere tattico. Il Barcellona ha acquistato il francese dal Borussia Dortmund nell'estate del 2017 per 125 milioni di euro ed ha già avvisato i Reds che ascolterà offerte non inferiori a quella cifra.