Come riporta il Mirror, il Liverpool vuole ingaggiare Junior Firpo, terzino sinistro del Real Betis. Il giocatore, nato nel 1996 a Santo Domingo ma di nazionalità spagnola, è sotto contratto con i biancoverdi fino al 30 giugno 2023. Dopo la partenza a parametro zero di Alberto Moreno, il Liverpool ha necessita di rinforzare la fascia sinistra ed è pronta ad investire 50 milioni di euro per Firpo.