Impossibile non festeggiare dopo 30 anni. Il titolo conquistato venerdì sera dal Liverpool ha letteralmente fatto esplodere di gioia i tantissimi tifosi dei Reds, riversatisi nelle strade della città inglese. Nonostante, va sottolineato, le norme di prevenzione per il coronavirus . La nostra città è ancora in crisi di salute pubblica e questo comportamento è del tutto inaccettabile. Il potenziale pericolo di un secondo picco di COVID-19 esiste ancora e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di non rendere vano tutto ciò che è stato realizzato come regione durante il lockdown.. Fino a quel momento, la sicurezza della nostra città e della nostra gente continua ad essere la nostra priorità numero uno".