Leading European football clubs announce new Super League competition. — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2021

Anche ilha ufficializzato sui propri canali social la creazione della Superlega europea, con altre 11 tra le migliori squadre d'Europa.Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale dei Reds: "Dodici dei club calcistici più importanti d'Europa annunciano oggi di aver raggiunto un accordo per formare una nuova competizione, la Super League, governata dai loro Club Fondatori. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, ​​FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur si sono uniti come club fondatori. Altri tre club saranno invitati a unirsi prima della stagione inaugurale che inizierà il prima possibile. Guardando al futuro, i club fondatori non vedono l'ora di tenere discussioni con UEFA e FIFA alla ricerca delle migliori soluzioni per la Super League e per il calcio mondiale nel suo insieme. La pandemia ha rivelato che una visione strategica e un approccio commerciale sono necessari per aumentare il valore e gli aiuti a beneficio della piramide calcistica nel suo insieme. Negli ultimi mesi c'è stato un intenso dialogo con gli organi direttivi sul futuro format delle competizioni europee. I Club fondatori ritengono che le soluzioni proposte dai regolatori non risolvano le domande fondamentali, che sono sia la necessità di offrire partite di qualità superiore, sia di ottenere risorse finanziarie aggiuntive per l'intero mondo del calcio".