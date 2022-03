L'agente di Mohamed Salah ha messo in discussione il futuro del suo cliente al Liverpool attraverso un post su Twitter. A distanza di un'ora dalla conferenza di Jurgen Klopp, in cui aveva parlato della situazione contrattuale di Salah, affermando che "Il club non possa fare molto di più per convincerlo a rinnovare", Ramy Abbas Issa ha condiviso un tweet con una serie di emoticon che ridono,