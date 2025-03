Liverpool, il PSG ci prova per Van Dijk: colloquio con Al-Khelaifi e Campos dopo gli ottavi di Champions

Getty Images

Al termine della stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Liverpool. L'eliminazione contro il PSG in Champions League e il vantagio rassicuante in Premier League consente ai Reds di pianficare il futuro. Un futuro che potrebbe essere senza il capitano Virgil Van Dijk.

CONTATTI - Van Dijk, arrivato al Liverpool nel gennaio del 2018, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Sebbene si parli ancora di rinnovo, non è passata inosservata la lunga conversazione avuta dal difensore centrale con il presidente dei francesi Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivo Luis Campos.Al termine della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield di mercoledì 11 marzo tra Liverpool e PSG, in cui hann avuto la megio i parigini ai rigori, i tre sono stati visti parlare nel tunnel degli spogliatoi. Un contatto che ha alimentato voci e speculazioni su un possibile passaggio, a parametro zero del difensore olandere sotto la Torre Eiffel.

LIVERPOOL: PRONTA UNA RIVOLUZIONE SUL MERCATO, CONTATTI CON LOOKMAN

DALLA FRANCIA - Secondo quanto raccolto da L'Equipe, non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa tra le parti, ma i contatti ci sono, anche perché il Paris Saint-Germain avrebbe bisogno di un centrale nel caso in cui Marquinhos dovesse accettare la corte del campionato saudita.

L'OFFERTA ARABA - Sempre secondo il quotidiano francese, sulle tracce di Van Dijk ci sarebbe anche l'Al-Hilal. La squadra saudita avrebbe offerto al capitan del Liverpool un contratto da 20 milioni di euro, a cui l'olandese non avrebbe ancora dato una risposta.

PREMIER E CARABAO - In attesa di novità sul futuro Van Dijk e il Liverpool sono concentrati sugli ultimi due obiettivi: la Premier e la Carabao Cup. In campionato hanno 15 punti di vantaggio sull'Arsenal, con una partita in più, a nove giornate dalla fine, mentre in Coppa devono affrontare il Newcastle nella finale di domenica 16 marzo alle 17:30.