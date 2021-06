Il Liverpool ha chiuso l'acquisto di Issahaku Abdul Fatawu, trequartista ghanese che nell'ultimo biennio si è messo in mostra con la squadra locale dello Steadfast FC. Esordiente a soli 15 anni in prima squadra, Fatawu ha svolto la trafila nelle varie selezioni giovanili del suo paese, arrivando a disputare la Coppa d'Africa under 20 venendo eletto miglior giocatore del torneo.

Su di lui era forte l'interesse del Bayer Leverkusen, ma alla fine i Reds hanno superato la concorrenza arrivando ad offrire un milione di euro. Contratto quinquennale per lui, come riporta il Liverpool Echo.