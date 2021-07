Le strade di Harry Wilson e del Liverpool sembrano destinate a separarsi definitivamente. Dopo le ultime 3 stagioni passate in prestito, l'attaccante gallese è finito nel mirino del Brentford, in cerca di rinforzi per affrontare al meglio l'esordio in Premier League. Secondo il Sun, i bees avrebbero pronta un'offerta di circa 10 milioni di sterline.