Da qualche tempo il Liverpool è alla ricerca di un centrale difensivo per rinforzare il reparto e, secondo quanto riportato dal portale 90min, i nomi al momento caldi sono due: Goncalo Inacio, 22enne dello Sporting Lisbona e Lucas Beraldo, classe 2003 del Sao Paulo. Il portale inglese riporta anche che la dirigenza dei Reds ha inviato degli scout ad osservare il difensore portoghese durante il match tra Portogallo e Bosnia Herzegovina, vinto dai lusitani per 5-0. Goncalo Inacio è finito nel mirino di molti club inglesi e il Liverpool sta cercando di battere la forte concorrenza, ma per arrivare al portoghese sarà necessario sborsare parecchi soldi. Per quanto riguarda il giovane talento brasiliano, invece, potrebbe rivelarsi una scommessa low cost.