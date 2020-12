Il futuro di Salah è incerto. In un'intervista ad AS l'egiziano, legato al Liverpool fino al 2023, ha espresso grande delusione per non essere stato scelto da Klopp come capitano dei Reds, dicendo di non sapere per quanto tempo resterà al club. Anche se il suo desiderio è quello di "battere tutti i record ad Anfield", l'attaccante non ha nascosto la sua ammirazione per Barcellona e Real Madrid.