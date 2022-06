Il Liverpool non vuole farsi trovare impreparato in caso di separazione con Sadio Mané, e così i Reds hanno individuato in Arnaut Danjuma l'eventuale sostituto. A confermarlo è l'attaccante olandese del Villarreal, che in un'intervista a Ziggo Sport ha detto che sa di essere un osservato speciale del Liverpool, ma di non aver mai avuto contatti con il club.