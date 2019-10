Si ferma Mohamed Salah. L'attaccante del Liverpool, come riportato dal sito ufficiale dei Reds, ha riportato un problema alla caviglia. In settimana l'attaccante ex Roma non si è mai neanche allenato. Oltre alla sfida al Manchester United, Salah è a rischio anche per la partita di Champions League contro il Genk. Queste le parole di Klopp a Sky Sport Uk: "Mo non era pronto, la situazione è questa. Non poteva allenarsi con la squadra, non so perché tutti dicessero che oggi avrebbe giocato. Non c’era possibilità per oggi, forse per mercoledì. Vedremo”.