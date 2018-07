Alisson Becker inizia la sua prima giornata inglese. Il portiere brasiliano, come riporta Sky Sport, è a Liverpool per sostenere le visite mediche con i Reds, dopo le quali si recherà al centro d'allenamento del club vicecampione d'Europa per porre la firma sul prossimo contratto. 75 milioni di euro complessivi nelle casse della Roma, ennesima plusvalenza firmata Monchi; mentre saranno 5,5 i milioni di euro a stagione che finiranno nelle tasche di Alisson. Dopo una sola stagione da titolare in giallorosso, Alisson diventa il portiere più pagato della storia del calcio.