Liverpool: interesse per Neto

Nonostante il nodo panchina per la prossima stagione resta ancora da sciogliere il Liverpool si sta muovendo sul mercato. I Reds infatti avrebbero un interesse concreto per una delle rivelazioni dell'attuale Premier League, Pedro Neto del Wolverhampton, lo riporta Footballnsider. Si ritiene che il portoghese classe 2000 sia in cima alla lista dei sostituti a lungo termine di Mohamed Salah, in caso di una sua partenza.



DETTAGLI- In stagione il portoghese, ex Lazio, ha realizzato 2 reti e fornito 9 assist in 18 partite di Premier League, oltre ad aver segnato 1 gol e fornito 2 assist in 4 presenze in FA Cup. Nonostante questo interesse si legge che il Liverpool sia in parte preoccupata però per la predisposizione del giocatore ad infortuni che lo costringono a stare ai box spesso. Il contratto del portoghese scadrà nel 2027, perciò la valutazione che ne fanno i Wolves sarà alta, ma il club ha bisogno di monetizzare, non è da escludere quindi un affondo in estate.