Secondo quanto sostiene il Time, le voci di una rottura tra Salah e Klopp non trovano conferme e l'egiziano sarebbe focalizzato esclusivamente sul finale di stagione con il Liverpool, anche se non mancano le voci sul suo futuro ed in tal senso sarebbero due le società interessate, cioè Juventus e Real Madrid. I bianconeri potrebbero proporre di inserire Paulo Dybala come parziale contropartita, mentre il Real Madrid, se il Chelsea dovesse decidere di non privarsi di Hazard a causa della chiusura del mercato, potrebbe decidere di puntare l'eserno Red.