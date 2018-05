L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League: "Domani sarà una gara bellissima, io sono qui perchè i miei ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Loro sono molto forti, noi siamo qui perchè ci chiamiamo Liverpool, questo club ha il DNA per le grandi cose. Abbiamo il 50% di vincere. La nostra forza è lo spirito che ci ha accompagnato in tutta la stagione. Quando abbiamo iniziato eravamo una buona squadra, il gioco che abbiamo mostrato hanno creato uno spirito speciale. Ora siamo qui".