Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che vedrà impegnati domani i Reds contro il Napoli.



Queste le sue dichiarazioni: "Alisson può debuttare col Napoli, non dobbiamo perdere tempo. Si è allenato una settimana con noi, è pronto. Sono felice di lavorare con lui ma è importante sapere che possa già scendere in campo. Tra una decina di giorni la stagione avrà inizio e ci restano due match prima dell'esordio ufficiale".