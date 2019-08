Klopp, manager del Liverpool, ha parlato in vista delle prossime partite della situazione di Alisson e non solo: ''Arsenal? Entrambe le squadre saranno orientate a giocare un calcio offensivo. Loro probabilmente faranno giocare Pepe, ma non saprei. L'unica cosa di cui sono sicuro è come hanno giocato in queste prime due partite, e come hanno interpretato la sfida contro di noi lo scorso anno. Ho un paio di decisioni da prendere, ma dobbiamo essere coraggiosi e giocare il nostro calcio. Vogliamo diventare quel team contro cui tutti hanno paura di giocare, ma ancora non lo siamo".



ALISSON - "Il suo rientro non è così vicino, nessuno mi ha detto di considerarlo per l'allenamento di domani o ancora per la partita. Oggi ho pranzato con lui, a vista sta bene, è di buon umore, ma gli servirà ancora del tempo, anche se non so di preciso quanto. Si prenderà il riposo che gli serve, ma intanto viaggia già senza stampelle, e può già cominciare ad allenarsi in modo differente dalla scorsa settimana''.