Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica: "Arriveremo preparati alla partita perché abbiamo gente come Vitor Matos, Pep Lijnders, Diogo Jota e Luis Diaz che sono benissimo di campionato portoghese! (sorride ndr). Abbiamo analizzato l'avversario stamattina. È una squadra che gioca bene, con terzini alti che si propongo molto in fase offensiva. Noi dovremo essere bravi nel recuperare palloni e vincere i duelli. Forse contro di noi probabilmente giocheranno in modo completamente diverso, quindi dovremo adattarci. Sono un mix di tecnica, velocità e buona organizzazione".



Sul rinnovo di Mohamed Salah: "Sono felice. Non c'è niente di nuovo da dire. Le parti stanno parlando tra loro e questo è tutto ciò che volevo sentirmi dire".



Sugli indisponibili: "Arriviamo bene alla partita, abbiamo quasi tutti a disposizione. Curtis Jones ha avuto un piccolo problema ma è stato già risolto ed anche Trent Alexander-Arnold è pronto".