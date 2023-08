L'Arabia Saudita e l'Al-Ittihad non spaventano il Liverpool: non c'è alcuna intenzione di liberare Mohamed Salah. Lo conferma il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, in conferenza stampa: "Non abbiamo ricevuto un'offerta. Salah è un giocatore del Liverpool ed è essenziale per tutto quello che facciamo. Se ci fosse qualcosa, la risposta sarebbe NO. Mo è al 100% dedico al Liverpool, non c'è nulla di cui discutere".