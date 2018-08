Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta dai Reds per 4-0 contro il West Ham.



Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo giocato bene oggi e continuato anche in Premier League una buona pre-season. E' stato bello, non sorprendentemente buono, ma è stato meglio di quanto mi sarei aspettato perché ho visto ottime cose. La prestazione di tutti i ragazzi e del centrocampo con Milner e Wijnaldum è stata eccezionale. Siamo solo a metà agosto e poi a settembre arriveranno i veri match: il futuro del calcio sarà il turnover, dobbiamo essere pronti e avere questa qualità".