Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa sul mercato della sua squadra: "Sì, in qualche modo cerchiamo un rinforzo a centrocampo, ma più ci avviciniamo all'ultimo giorno di mercato più diventa improbabile. Neanche se volessi potrei dirti i nomi nello specifico, ma sarà complicato perché lì fuori ci sono pochi giocatori che fanno al caso nostro e non possiamo forzare la mano. C'è ancora tempo. Comunque, quando sarà finito il mercato, arriverà o no un rinforzo a centrocampo io sarò felice perché finalmente potremo concentrarci solo sul campo".