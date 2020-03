Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla in vista della sfida contro il Chelsea in FA Cup: “La nostra situazione oggi è diversa rispetto a quella della doppia sfida contro lo Shrewsbury dello scorso turno. Domani ci sarà la prima squadra, ma valuteremo se inizieranno tutti la partita dal 1'. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno”.



SUL CORONAVIRUS - “Non penso che i tifosi del Liverpool credano a tutte le chiacchiere intorno al Coronavirus. Qualcuno mi ha addirittura chiesto se avrebbe senso bloccare il campionato. E allora ditemi chi andrà a giocare la Champions League e tutto il resto. Sarebbe una bella storia per voi, alcuni giornali ci scriverebbero a lungo per vendere le copie. Ho sentito dire cose assurde, davvero esiste qualcuno che possa crederci? I tifosi del Liverpool non sono così stupidi da crederci”.