L'Everton ferma il Liverpool nel Merseyside derby e fa perdere il primo posto in classifica ai Reds, scavalcati dal Manchester City. Salah e compagni sprecano alcune occasioni, ma il vero problema per Jurgen Klopp è climatico: il vento. Il tecnico del Liverpool spiega a Sky Sports: "Partita difficile per diverse ragioni, un avversario agguerrito e, so che alle persone non piacerà che lo dica, il vento arrivava da diverse direzioni, lo si è visto in tante situazioni. Non ha aiutato a giocare a calcio, specialmente quando il pallone era in aria si sentiva molto: in una partita difficile da controllare per queste ragioni, abbiamo avuto comunque tre o quattro grandi occasioni".



Non è la prima volta in cui Klopp si appella al vento come problematica, era già successo in FA Cup a gennaio nella sconfitta per 2-1 contro il Wolverhampton: "Il vento non ci ha aiutato, i giocatori facevano fatica a controllare il pallone". Sui social è diventato virale e sono scattati i paragoni con Walter Mazzarri e la celebre pioggia in Inter-Verona del novembre 2014.