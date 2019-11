Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla dopo il pareggio contro il Napoli in Champions League: "Carlo Ancelotti è una delle migliori persone che io abbia incontrato nel calcio. Questa è la terza volta che affrontiamo il Napoli in stagione, dopo l'amichevole a Edimburgo e l'andata di Champions. Ho un piacevole ricordo di quella volta in Scozia: Ancelotti mi regalò una buona bottiglia di vino con un bigliettino, nel quale c'erano i complimenti per quanto abbiamo fatto la scorsa stagione. Devo dire che sono rimasto senza parole quando me l'ha data, e non è una cosa che mi succede spesso, come sa chi mi conosce bene".