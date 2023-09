In conferenza stampa Jurgen Klopp ha lodato le prestazioni di Dominik Szoboszlai, nuovo acquisto arrivato in estate dal RB Lipsia: "Dal primo minuto che l’ho visto allenarsi sono rimasto impressionato. È un giocatore e una persona eccezionale e ha molta fiducia in se stesso. È un gran lavoratore e si vede, dato che spinge sempre per conquistare la palla".