Jurgen Klopp, manager del Liverpool, esulta dopo la vittoria per 1-0 sul Tottenham di Mourinho. Queste le sue parole a Sky Sports: "Abbiamo giocato un calcio super, ma per 90-95 minuti devi essere pronto anche a subire. Lo eravamo, ma dobbiamo ancora fare di meglio. E' fantastico continuare a vincere, essere sempre pronti a combattere, è quello che fanno i ragazzi. L'unica cosa che ci interessa è quello che possiamo ottenere alla fine della stagione. Questo campionato è così difficile. Dobbiamo essere pronti. Il nostro vantaggio non mi interessa. Nel momento in cui avremo così tanti punti che nessuno potrà più prenderci, allora sarò davvero interessato".